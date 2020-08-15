"الدقهلية": تخفيض سعر متر الأرض 20% للتصالح في مخالفات البناء

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، اليوم،السبت عن مد فترة تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء لمدة شهر.

وتبدأ فترة التصالح اعتبارا من اليوم السبت 15 أغسطس، وحتى 15 سبتمبر المقبل، وفقا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وأهاب المحافظ، في بيان له، بالمواطنين من أصحاب الشأن التقدم بطلبات التصالح لتلاشي حملات الإزالة للعقارات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وطالب مختاررؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بضرورة استكمال العمل بكل جدية وبتعاون وتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية في ملف التصالح على مخالفات البناء للمواطنين الراغبين

وأوضح انه أعطى تيسيرا للمواطنين في محافظة الدقهلية تمثل في تخفيض سعر متر التصالح على مخالفات البناء 20% تخفيفا عن المواطنين المتقدمين بطلبات التصالح.

يذكر أن مجلس الوزراء وافق على تفعيل أحكام القانون 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.