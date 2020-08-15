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411 مليون جنيه حصيلة التصالح في مخالفات البناء بالمنوفية

كتب:

إبراهيم الديهي
03:38 م | السبت 15 أغسطس 2020
اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية

اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية

أهابت محافظة المنوفية بالمواطنين الذين لم يتقدموا حتى الآن بطلبات للتصالح فى مخالفات البناء، بسرعة التوجه للوحدات المحلية بمراكز ومدن وقرى المحافظة لتقديم طلباتهم، وإنهاء كافة الإجراءات اللازمة لتصحيح أوضاعهم.

وكشف اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، أن إجمالي عدد طلبات التصالح المقدمة بنطاق المحافظة بلغ 112 ألفًا و60 طلبًا، وأن إجمالي ما تم تحصيله من ملف التصالح فى مخالفات البناء ما يقرب من 411 مليون  جنيه حتى الآن، مشيرًا إلى أن العائد من حصيلة ملف التصالح سيتم تخصيصها لمشروعات تساعد على دفع عملية التنمية والتطوير بنطاق المحافظة.

وأكد أن الوحدات المحلية بنطاق المحافظة تعمل على مدار اليوم من خلال الفترة الصباحية والمسائية لاستقبال طلبات المواطنين، منعًا للازدحام، وحفاظًا على حقوق المواطنين وتحقيق الصالح العام.

جدير بالذكر، أن محافظ المنوفية أصدر توجيهًا عامًا لرؤساء الوحدات المحلية بتاريخ 11 أغسطس الجاري، شدد فيه على تسهيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء والتيسير علي المواطنين، وإلغاء الراحات والعمل خلال الفترة المسائية وأيام العطلات لقبول أكبر عدد من الطلبات، لتجنب تنفيذ الإزالات حرصًا على الصالح العام، والحفاظ على هيبة الدولة.

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