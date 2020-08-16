حظك اليوم الأحد 16-8-2020 برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الحمل لديه شخصية قيادية، كما أنه يحرص على مد من حوله بالطاقة الإيجابية، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وعليك أن تكون مثابرا إذا أردت حلا للمشاكل.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي دقيق ويصيبك بالغليان.. يجب أن تحافظ على توازنك النفسي كي لا تصنع أعداء.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة إسعاد يونس، ويوافق تاريخ ميلادها 12 أبريل.