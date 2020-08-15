مدبولي يهنئ الشعب السوداني بمناسبة ذكرى توقيع الوثيقة الدستورية

عبر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، عن سعادته الشديدة بوجوده في السودان، على رأس وفد رفيع المستوى من الوزراء وكبار المسؤولين في الحكومة المصرية، متقدما بخالص الشكر لرئيس الوزراء السوداني على كرم الضيافة والحفاوة الشديدة التي استقبل الوفد المصري بها.

وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي مع نظيره السوداني: "استقبالنا بحفاوة شديدة شيء بديهي للعلاقات التاريخية التي تربط بين الشعبين".

وتقدم رئيس الوزراء المصري، نيابة عن مصر رئيسًا وحكومة وشعبًا، بخالص التهنئة للشعب السوداني بمناسبة حلول ذكرى توقيع الوثيقة الدستورية التي مهدت الطريق لتشكيل الحكومة والانتقال نحو آفاق التنمية والتقدم.