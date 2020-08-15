مصادر لـ"العربية": اجتماع سداسي في السودان بشأن السد الإثيوبي

قالت مصادر سودانية، إن اجتماعا سداسيا لوزراء الري والخارجية في مصر والسودان وإثيوبيا سيجري انعقاده غدا لبحث ملف السد الإثيوبي، وفق ما نقلت اليوم قناة "سكاي نيوز".

وقال مصدر حكومي سوداني لقناة "العربية"، إن اللقاء السداسي الذي ينعقد غدا يأتي استباقا لاستئناف المباحثات التي يرعاها الاتحاد الأفريقي يوم الإثنين، مشيرا إلى أن إثيوبيا كانت أعلنت استعدادها لاستئناف المفوضات.

وأعلنت "أديس أبابا" موقفها خلال اجتماع افتراضي عقده وزير الخارجية الإثيوبي جيدو أندارجاشيو، اليوم، مع عدد من البعثات الدبلوماسية، مشددا على ضرورة أن يواصل الإثيوبيون الدعم المالي للسد.

وكانت مصر أعلنت ترحيبها باستئناف مفاوضات السد بعد تعليقها، شرط الالتزام بمخرجات القمة الأفريقية المصغرة التي قضت بالتفاوض حول اتفاق ملزم لقواعد ملء وتشغيل السد.

إلا أن السودان طلب تأجيل الاجتماعات بغية استكمال التشاور الداخلي، نظرا للتطورات التي شهدتها المفاوضات في الآونة الأخيرة، والخطابات المتبادلة بين الأطراف المشاركة في المفاوضات، فيما يتعلق بتغيير أجندة التفاوض.