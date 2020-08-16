حظك اليوم الأحد 16-8-2020 برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز مولود برج الثور بقدرته على تحمل الصعاب والصبر حتى الوصول إلى حل لمشاكله، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثالث يمدك بالتوازن في كل تعاملاتك وتنشر أفكارك بذكاء.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

اليوم الوضع الفلكي يساعدك على إصلاح علاقاتك ويمدك بالقدرة على تغيير وتطوير حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة فيفي عبده، ويوافق تاريخ ميلادها 26 أبريل.