مناقشة مجلة "تقديرات مصرية" بمكتبة القاهرة الكبرى الأربعاء

تنظم مكتبة القاهرة الكبرى، التابعة لقطاع شؤون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، ندوة لعرض ومناقشة مجلة " تقديرات مصرية" فى السادسة من مساء يوم الأربعاء 19 أغسطس الجارى، بمقر المكتبة بالزمالك .

يتحدث فيها العميد خالد عكاشة، مدير عام المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، ويدير الندوة ياسر عثمان مدير عام المكتبة.

وتحرص المكتبة باتباع وتنفيذ كافة الإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة ٢٥% من القوة الاستيعابية، وتقام الندوات فى الهواء الطلق على ضفاف النيل بتراس المكتبة