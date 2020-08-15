خالد عكاشة: أمريكا سربت وثائق تكشف الدور القطري في دعم الإرهاب

أكد العميد خالد عكاشة الخبير الأمني والاستراتيجي، أن تركيا تحقق الاستفادة من المشروع القطري في المنطقة، معتبرًا أنها رئيس مجلس إدارة المشروع.

وقال عكاشة خلال لقائه عبر "سكايب"، مع الإعلامية لما جبريل في برنامج "المواجهة"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إن تركيا استطاعت أن تجند قطر، وتقزم دوروها وطموحاتها، لكي تكون مجرد محفظة مالية، وبوق إعلامي لخدمة المشروع، لتنسلخ من محيطها العربي والخليجي، مشيرًا إلى أن النظام القطري، لا يهتم بهذا التقزيم.

وأوضح عكاشة، أن جهات أمريكية سربت وثائق إلى وسائل الإعلام الأمريكية، تفيد بأن قطر تورطت بشكل كبير في تمويل حزب الله، وتقديم غطاء دبلوماسي ورشاوي، عبر شخصيات دبلوماسية في دول أوربية، لافتًا إلى أن سفير قطر في بلجيكا، له فضائح مدوية، وأن قطر في خانة الاتهام طوال الوقت.

وأشار عكاشة، إلى أن قطر مولت تنظيم القاعدة وداعش الإرهابي في سوريا والعراق بشكل كامل، لافتًا إلى أن المعلومات التي تسربت، تقول إن تركيا هي المحرضة لقطر لدعم الجماعات الإرهابية المسلحة، لأنها كانت تظن أن هذه الجماعات قادرة على صناعة النفوذ السياسي لها، معتبرًا أن أحلام النفوذ السياسي لتركيا أصبحت أضغاث أحلام، ولم تحقق منه أي شيء.