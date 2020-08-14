عبدالغفار: لم نحدد مجموع الثانوية العامة للقبول في الجامعات الأهلية

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن الجامعة الأهلية غير قابلة للربح، وتدار بواسطة مجلس أمناء، وما يدفع فيها كمصروفات، لا يوزع كأرباح على أصحاب الجامعة، وإنما يتم ضخه في العملية التعليمية، لضمان استمراريتها ورفع مستواها.

وأضاف عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مانشيت، الذي تقدمه الإعلامية رانيا هاشم، عبر شاشة "اكسترا نيوز"، أنه منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم، فإن مؤشر جودة التعليم تطور، بعدما كانت خارج التصنيف العالمي لجودة التعليم، لكن مصر أصبحت في هذا العام، في الترتيب رقم 42 في مؤشر جودة التعليم بين أفضل 80 دولة في العالم، وباتت الدولة الثالثة عربيًا، بعد أن كانت في المركز الثاني عشر.

وأردف، أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإنشاء 4 جامعات أهلية، ستكون نقلة أخرى في مجال اهتمام مصر والقيادة السياسية بأهمية التعليم في بناء الأمة، مشددًا على أن مصروفاتها ستكون أقل من الجامعات الخاصة.

ولفت إلى أن الجماعات الأهلية الجديدة، ستخضع لمعايير دولية في المناهج والمقررات، حيث بدأت ببرامج دولية مختلفة تماما، جرى مراعاة فيها استراتيجية الوزارة وهي التعليم المبني على الكفاءات.

وأوضح، أن أزمة كورونا، أثبتت أهمية التعليم عن بعد والتعليم الرقمي وإنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي والبرمجيات والتسويق الرقمي، وهي محط البرامج والمناهج التي ستدرس في الجامعات الأهلية.

وأوضح، أن معايير القبول بالجامعات الأهلية الجديدة ستشمل الاختبارات والمقابلات الشخصية، حيث ستعلن على الموقع الرسمي للوزارة ومن خلال وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي: "حتى هذه اللحظة لم نحدد مجموع الثانوية العامة الذي سيقبل به الطالب، ولن يكون هو كل عوامل القبول بل سيكون أحدها فقط".