منح دراسية وأجهزة (بي سي آر).. تفاصيل "هدية" مصر للسودان

قال السفير المصري لدى "الخرطوم" حسام عيسى، اليوم، إن زيارة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إلى السودان تناقش جميع الملفات المتعلقة بالعلاقات الثنائية والربط الكهربائي والسكة الحديد وتسهيل حركة المرور عبر المعابر وتنظيم التجارة والتنسيق بين الأجهزة والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ولفت إلى أن تطابق مصالح "القاهرة" و"الخرطوم" يحتم عليهما التنسيق على أعلى مستوى، بهدف الوصول بالعلاقة إلى مرحلة التكامل التام.

وجدد دعم بلاده للسودان على كل المستويات لكونه من أكثر الدول أهمية لها، وفق لما صرح به لوكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا".

وكشف "عيسى" عن عودة المنح الدراسية والتدريبية المصرية، في كل المجالات التدريبية والأزهر.

وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد المضي قدما في تنفيذ العديد من المشروعات الاستراتيجية في مجالات المواصلات والكهرباء والتجارة والزراعة والصناعة والرعي وإنتاج اللحوم، وذلك لاستغلال الفرص الضخمة غير المستغلة.

وأعلن "عيسى" وصول فريق طبي مصري رفيع المستوى من 14 طبيبا غدا، للمساعدة في مكافحة الأوبئة والأمراض المتعلقة بالكوارث الطبيعية والسيول.

فيما يصل الثلاثاء المقبل عدد من الطائرات المصرية تحمل مساعدات إنسانية، بها أكثر الأجهزة تطورا في مجال الكشف عن الأوبئة والفيروسات مثل (بي سي آر)، بالإضافة إلى أدوية خاصة بالفيروسات، منوها بأن "مدبولي" يحمل معه هدية من الأدوية والأجهزة كمساعدات للسودان.

وقال إن حجم حركة تدفق البضائع والاستثمار والمواطنين بين البلدين كبير، ما يضع على عاتقهما تسهيل الإجراءات ووسائل الراحة للمواطنين.