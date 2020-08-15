"مصر للطيران" تسير غدا 28 رحلة دولية وداخلية تقل على متنها 3100 مسافر

أعلنت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران جدول رحلاتها اليومي، المقررة غدًا الأحد.

وذكرت الشركة خلال بيان لها، قبل قليل، أنها ستسير غدا الأحد 28 رحلة جوية بمعدل رحلة واحدة إلى امستردام، باريس، روما، فرانكفورت، لندن، ميونيخ، برلين، اسطنبول، الخرطوم، نادجمينا، الشارقة، بيروت، واشنطن، ورحلتين جويتين إلى دبي، أبو ظبي، وميلانو، ورحلة استثنائية إلى المدينة المنورة، بالإضافة إلى 4 رحلات داخلية إلى شرم الشيخ، ورحلة داخلية واحدة إلي كل من الغردقة والأقصر وأسوان، بخلاف 5 رحلات شحن جوي، على أن تقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 3100 راكب من جنسيات مختلفة.