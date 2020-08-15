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محمود مسلم

أكبر ميناء بري في الصين يشهد المزيد من قطارات الشحن مع أوروبا

كتب:

وكالات
02:14 م | السبت 15 أغسطس 2020
قطارات الصين

قطارات الصين

شهد ميناء مانتشولي، أكبر ميناء بري في الصين، تسيير 2011 قطار شحن بين الصين وأوروبا خلال العام الجاري، بزيادة 22.6 في المائة على أساس سنوي، وفقًا لشركة مجموعة سكة حديد الصين هاربين المحدودة.

وجرى نقل أكثر من 180500 وحدة مكافئة لعشرين قدما من البضائع عبر قطارات الشحن منذ بداية العام، بزيادة قدرها 22.2 بالمائة على أساس سنوي.

وجرى نقل نحو 93918 وحدة مكافئة لعشرين قدما من البضائع بواسطة 1039 قطارا نحو الخارج عبر مانتشولي، بينما جرى نقل أكثر من 86600 وحدة مكافئة لعشرين قدمًا من البضائع بواسطة 972 قطارا نحو الداخل.

وقالت الشركة إن السلطات في ميناء مانتشولي البري سهلت التخليص الجمركي لتحسين الفعالية، مع تقليل الوقت اللازم للتخليص الجمركي من نصف يوم إلى أقل من 30 دقيقة.

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