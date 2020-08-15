حددت وزارة التعليم العالي موعد فتح باب تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى للطلاب اعتبارا من يوم السبت الموافق 22-8-2020 وحتى يوم الأربعاء الموافق 26-8-2020 وذلك وفقا لـ الحد الأدنى للتنسيق، وفق عدد من التعليمات الهامة بشأن نظام التنسيق الإلكتروني.

وترصد "الوطن" خلال السطور التالية التعليمات الهامة بشأن نظام التنسيق الإلكتروني، وفقا لما اشترطته وزارة التعليم العالي، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

تعليمات هامة بشأن نظام التنسيق الإلكتروني

ـ القبول بالجامعات والمعاهد عن طريق شبكة الإنترنت "التنسيق الإلكتروني" خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي:

www.Tansik.Egypt.gov.eg

ـ سيتم تشغيل الخدمة بمعامل الحاسبات بالجامعات المصرية خلال المدة المحددة لكل مرحلة من مراحل التنسيق مع اتخاذ كافة الاشتراطات والتدابير الاحترازية التي أقرتها منظمة الصحة العالمية وزارة الصحة المصرية وتحقيق أقصى درجات التباعد الاجتماعي بما يضمن سلامة الجميع.

وكانت وزارة التعليم العالي، أعلنت أن الحد الأدنى للشعبة العلمية 400 درجة فأكثر، أي بنسبة 97.60% فأكثر بعدد طلاب 30855 طالبا، والشعبة الهندسية 387 درجة فأكثر أي بنسبة 94.40% فأكثر بعدد طلاب 16665 طالبا، والشعبة الأدبية 327.5 درجة فأكثر أي بنسبة 79.90% فأكثر بعدد طلاب 102165 طالبا بإجمالي 149685 طالبا.

وطالب سيد عطا، المشرف العام على مكتب تنسيق الجامعات بوزارة التعليم العالي، الطلاب بالتركيز أثناء كتابة رغبات الالتحاق بالكليات المختلفة، موضحا أن المرحلة الأولى ستكون مدتها 5 أيام وبعدها سيتم الانتظار يومين ثم إعلان نتيجة التنسيق.

وقال: "الطالب يركز قوي في كتابة الرغبات ويا ريت يقعد مع أسرته ويجيب ورقة ويكتب الرغبات لأن الغلطة مبتتصلحش لأن الطالب بيدخل يكتب رغباته وبنديله فرصة 5 أيام طوال فترة التسجيل للمرحلة وأنه يدخل يعدل رغباته وإحنا بناخد بآخر تعديل الطالب عمله آخر يوم في المرحلة الساعة 7 مساء وبننسق على أساسه".

وتابع: "يا ريت كل طالب يتمنى يدخل قطاع معين يكتب كل كليات القطاع لأن بعد إعلان النتيجة مفيش إعادة ترشيح للطالب تاني".

كما حذر "عطا" من تداول الرقم السري للطلاب حتى لا يتعرض أحد لموقف كيدي بتغيير رغباته بدون علمه مؤكدًا أن هذه الواقعة حدثت بالفعل.