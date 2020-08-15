جعجع: يجب تشكيل حكومة لبنانية جديدة مستقلة وإجراء انتخابات مبكرة

قال رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، إنه لا مفر للبنان لتجاوز أزماته المتعددة سوى بتشكيل حكومة جديدة مستقلة بصورة فعلية عن كافة القوى والتيارات والأحزاب السياسية، الأمر الذي من شأنه أن يحقق مصالح وشئون اللبنانيين ومتطلباتهم المُلحة.

وقال جعجع - خلال استقباله ظهر اليوم مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشئون السياسية السفير ديفيد هيل - إن الحل الفعلي للخروج من الأوضاع المتردية التي وصل إليها لبنان، يتطلب تقصير ولاية مجلس النواب الحالي والدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة، ووفقا لقانون الانتخابات القائم حاليا.

وأضاف رئيس حزب القوات اللبنانية: "طالما أن المجموعة المتسلّطة باقية في السلطة اللبنانية، ليس هناك من حل ممكن ولا خروج من الأوضاع المأزومة التي ترزح تحتها البلاد".

وتطرقت المحادثات بين جعجع والسفير ديفيد هيل إلى الانفجار المدمر الذي وقع بميناء بيروت البحري في 4 أغسطس الجاري، حيث جدد "هيل" التأكيد أن فريقا من مكتب التحقيقات الفيدرالي سيصل إلى لبنان في غضون الأيام القليلة القادمة، للمشاركة في التحقيقات الجارية المتعلقة بالانفجار.

وتقدمت حكومة الدكتور حسان دياب رئيس الوزراء، باستقالتها يوم الاثنين الماضي على وقع الغضب والاحتقان الشعبي جراء تفاقم الأزمات الاقتصادية والمعيشية والانفجار الذي حدث بميناء بيروت البحري قبل نحو 10 أيام، وأسفر عن سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى ودمار واسع في العاصمة اللبنانية وضواحيها.