مسؤول عسكري لبناني: المساعدات المصرية تسهم في تخطي محنة بيروت

قال ممثل قائد الجيش اللبناني العميد الركن إلياس يوسف، إن المساعدات الإغاثية المتعددة التي تقدمها مصر إلى لبنان، تشكل مساهمة كبيرة ومهمة في سبيل تخطي الشعب اللبناني لمحنته الراهنة الناجمة عن الانفجار المدمر الذي وقع بميناء بيروت البحري قبل نحو 10 أيام.

وجاء ذلك في تصريح خاص أدلى به العميد الركن إلياس يوسف لوكالة أنباء الشرق الأوسط، لدى مشاركته ممثلاً عن قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون، في استقبال طاقم الأطباء المصريين الذين سيساهمون في علاج الجرحى والمصابين جراء انفجار بيروت، وكذلك خلال عملية تسلم المساعدات الطبية والغذائية البالغ حجمها 28 طنا التي وصلت اليوم على متن طائرتين عسكريتين ضمن الجسر الجوي الإغاثي المصري بين القاهرة وبيروت.

وقال العميد يوسف: "باسم قائد الجيش نشكر مصر، قيادة وحكومة وشعبًا، على المساعدات الإغاثية التي تقدمها للبنان. هذه المساعدات التي تقدمها مصر من شأنها مساعدة الشعب اللبناني على تخطي تداعيات الانفجار التي طالت الشعب اللبناني برمته".

وثمّن ممثل قائد الجيش اللبناني، مواقف مصر التضامنية مع لبنان وشعبه، لا سيما في ظل الظرف الراهن الاستثنائي الذي يمر به لبنان.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وجه بإقامة جسرين، جوي وبحري، لنقل كميات هائلة من المساعدات الطبية والدوائية والجراحية والمواد الغذائية والإغاثية دعمًا للشعب اللبناني الشقيق، مساندة له في مواجهة كارثة انفجار الميناء البحري التي وقعت يوم 4 أغسطس الجاري.