وفد طبي مصري يزور لبنان لدعم مصابي انفجار "مرفأ بيروت"

وصل وفد طبي مصري اليوم السبت إلى العاصمة اللبنانية "بيروت" للمشاركة في تقديم الدعم الطبي لمصابي انفجار "مرفأ بيروت".

وأعلنت جامعة طنطا في بيان إعلامي اليوم، السبت أن الوفد يضم 21 طبيبا من مختلف الجامعات المصرية، برئاسة الدكتور مجدي سبع، رئيس جامعة طنطا.

وأكد الدكتور مجدي سبع، أنه "كان في استقبال الوفد المصري وزير الصحة اللبناني، والسفير المصري، والملحق العسكري، ورئيس جامعة بيروت العربية، وقيادات سياسية لبنانية".

وأضاف د.سبع أن "الوفد الطبي المصري تسلم عمله فور وصوله لبنان بعيادات متخصصة بجامعة بيروت العربية"، مشيرًا إلى أن "جامعة طنطا تشارك ب 6 أطباء في تخصصات طبية مختلفة، وهم الدكتور أحمد غنيم، عميد طب طنطا، أستاذ جراحات العيون، والأطباء أحمد سويلم، وشريف الجرف، ومصطفى عمار، وأحمد كشك.

وقال الدكتور أحمد غنيم، عميد كلية طب طنطا، إن "المسؤولين اللبنانيين أعربوا عن بالغ شكرهم وتقديرهم لمصر وسرعتها في دعم لبنان بإقامة جسر جوي بين القاهرة وبيروت لتقديم المساعدات الإغاثية إلى الشعب اللبناني الشقيق".