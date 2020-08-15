الرئيس الروسي يبحث مع لوكاشينكو التطورات في بيلاروس

بحث الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم، تطورات الوضع في بلاده في اتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وذكر مكتب لوكاشينكو، أن الرئيسين بحثا "مستجدات الوضع داخل بيلاروس وحولها"، وفقا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وجاء هذا الاتصال في وقت تمر فيها بيلاروس بموجة اضطرابات اجتماعية ومظاهرات واسعة النطاق، على خلفية الإعلان عن تحقيق لوكاشينكو الذي يقود البلاد منذ عام 1994 فوزا ساحقا في انتخابات الرئاسة التي نظمت في وقت سابق من الشهر الجاري.

ورفض 3 من منافسي لوكاشينكو في الانتخابات الأخيرة الاعتراف بنتائج الانتخابات التي نصت على أن الرئيس المنتهية ولايته حصد أصوات نحو 80% من الناخبين.

من جانبه، حمل لوكاشينكو، قوى أجنبية المسؤولية عن زعزعة استقرار بيلاروس، وأبدى في وقت سابق من اليوم نيته التواصل مع بوتين، مشددا على أن ما تمر به بلاده لا يشكل خطرا على بيلاروس.

رئيس بيلاروسيا يحذر من سيناريو عدوان ضد بلاده

وحذر لوكاشينكو، في وقت سابق اليوم، من أنه يجري التحضير لسيناريو عدوان ضد بيلاروسيا، مشيرا إلى أنه يريد إجراء مباحثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أجل مناقشة الوضع في بلاده.

وقال لوكاشينكو خلال اجتماع عقد في مينسك "نحن نرى ما يحدث في العمق جيدًا. وبعد ذلك، اطلعنا سابقا على مخططات الثورات الملونة، وعلاوة على ذلك هناك عوامل تدخل خارجي، وهذا يعني أن العدوان على بيلاروسيا يتماشى مع سيناريو"، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

وأضاف رئيس بيلاروسيا، "أحتاج إلى الاتصال ببوتين بشكل عاجل، لأن هذا التهديد مهم ليس تهديدا لبيلاروسيا فحسب"، مشيرا إلى أن أولئك الذين يشجعون الناس على النزول إلى الشوارع "يعملون أحيانًا بشكل احترافي"، مستخدمين أخبارًا مزيفة ولقطات مصورة مزيفة للأحداث.

جدير بالذكر، أنه منذ إعلان النتائج الرسمية لانتخابات الرئاسة البيلاروسية التي فاز فيها لوكاشينكو بولايته السادسة، اجتاحت المسيرات المعارضة المدن البيلاروسية، وحاولت قوات الأمن إخمادها بالقوة باستخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه والرصاص المطاطي والقنابل الصوتية.

وأجرت بيلاروسيا، الانتخابات الرئاسية الأحد الماضي، وحصل لوكاشينكو على أكثر من 80% من الأصوات، وطعنت المعارضة التي احتشدت خلف المرشحة الرئاسية سفيتلانا تيخانوفسكايا، في نتائج الانتخابات، متهمة السلطات بارتكاب عمليات واسعة النطاق خلال عملية التصويت.