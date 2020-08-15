مدبولي: تكليف من الرئيس السيسي بتقديم كل سبل الدعم لأشقائنا في السودان

في مستهل المؤتمر الصحفي المشترك، الذي عقد عقب جلسة المباحثات، المصرية السودانية اليوم بالعاصمة السودانية الخرطوم، برئاسة رئيسي وزراء البلدين، جدد الدكتور عبدالله حمدوك، رئيس الوزراء السوداني الترحيب بالدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوفد رفيع المستوى المرافق له.

وأشار حمدوك إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار العلاقات الاستراتيجية المتميزة التي تربط الشعبين، مُؤكداً سعادة دولة السودان بهذه الزيارة، مُضيفاً أنها تأتي أيضا كتأكيد للإرادة السياسية في البلدين الشقيقين.

وأكد رئيس الوزراء السوداني أن الزيارة شهدت مناقشة واستعراض عدد كبير من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، منها ما يتعلق بملف الربط الكهربائي، وموضوعات البنية التحتية، وأوجه التعاون في مجالات عديدة كالصحة والتعليم والتجارة، إلى جانب ما يتعلق بملف سد النهضة، وعدد من القضايا الإقليمية.

وشدد الدكتور عبدالله حمدوك على أن هذه الزيارة تُؤسس لبداية جديدة للعلاقات للمصرية السودانية تستهدف تفعيل الاتفاقيات والبروتوكولات التي جرى الاتفاق عليها، مع البدء في تنفيذ برامج عملية لتنفيذ هذه الاتفاقيات، بما يضمن تحقيق المصلحة المشتركة لشعبي البلدين.

وفي مستهل كلمته، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن سعادته الشديدة بوجوده في بلده الثاني السودان على رأس وفد رفيع المستوى من زملائه الوزراء وكبار المسئولين في الحكومة المصرية، قائلاً: اسمحوا لي في البداية أن أتقدم بخالص الشكر لرئيس الوزراء السوداني على كرم الضيافة والحفاوة الشديدة التي لاقيناها في استقبال سيادته لنا، وهو شيء بديهي للعلاقات التاريخية التي تربط بين الشعبين.

وقال رئيس الوزراء: اسمحوا لي بأن أتقدم بالنيابة عن مصر رئيساً وحكومة وشعباً بخالص التهنئة للشعب السوداني الشقيق بمناسبة حلول ذكرى توقيع الوثيقة الدستورية التي مهدت الطريق إلى تشكيل الحكومة وللانتقال إن شاء الله نحو آفاق التنمية والتقدم للحكومة السودانية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه يحمل رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، مُوجهة لقيادات الدولة في السودان للتأكيد على الحرص الشديد لتقديم كل سبل الدعم الممكن لأشقائنا في هذه الفترة الدقيقة في كل القطاعات التي تخدم المواطن السوداني سواء في مجالات التعامل مع آثار الفيضانات التي حدثت، وفى قطاع الصحة، والقطاعات التنموية المهمة كقطاع الكهرباء، والموارد المائية والري، وأيضاً مجالات التجارة والصناعة، مُضيفاً: تناقشنا مع دولة رئيس الوزراء في مرحلة جديدة كلنا نطمح إليها في خلال الفترة القادمة لتفعيل كل الأفكار والمشروعات التي كنا نحلم أن تكون موجودة بين شعبي البلدين.

وأوضح رئيس الوزراء أننا سنسعد بلقاء رئيس الوزراء السوداني في مصر، وأن المرحلة المقبلة لن تقتصر على مجرد الأفكار والاتفاقات فقط، وإنما تفعيل كل سبل التعاون وتنفيذ المشروعات المشتركة التي تخدم صالح الشعبين في القريب العاجل، فمصيرنا مرتبط معا منذ بدء الخليقة وحتى قيام الساعة، لذا أؤكد كل الحرص على استقرار دولة السودان.

وأضاف أنه جرى الاتفاق مع رئيس الوزراء السوداني على إقامة زيارات منتظمة على مستوى كبار المسئولين، ووجهت له الدعوة لأن يكون في مصر في أقرب فرصة على رأس وفد رفيع المستوى ليزور بلده الثاني مصر، لتفعيل كل سبل التعاون المشترك في كافة المجالات التي تم التوافق عليها اليوم في اجتماعنا المشترك، مؤكدا أن المرحلة المقبلة ستكون فاتحة خير لشعبينا في وادي النيل.