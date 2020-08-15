فيديو.. تركيا تخدع المرتزقة للسفر إلى ليبيا بحجة "مهمة سهلة" في قطر

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن إيهام تركيا لعشرات المقاتلين والمرتزقة من أجل إرسالهم للقتال في ليبيا، موضحًا أن تركيا أوهمت المرتزقة بالخروج في "مهمة سهلة" في حماية مؤسسات مدنية في دولة قطر.

وأوضح المرصد أن المرتزقة وجدوا أنفسهم على جبهة قتال في ليبيا لدعم الميليشيات الإرهابية التابعة لحكومة السراج، حسبما ورد في تقرير عرضته قناة "مداد نيوز" السعودية، على موقع "يوتيوب".

وأشار المرصد في إحصائية له أن أعداد المرتزقة الذين أرسلتهم تركيا إلى ليبيا بلغت نحو 17,500 مرتزق من الجنسية السورية من بينهم 350 طفلا دون سن 18 عاما كما أرسلت تركيا نحو 10 آلاف مسلح من غير السوريين من بينهم 2500 من حملة الجنسية التونسية ينتمون لتنظيم داعش والقاعدة.