أسعار الخضروات اليوم الأحد 16-8-2020 في مصر
كتب:
الوطن
12:06 ص | الأحد 16 أغسطس 2020
أسعار الخضروات اليوم
تقدم "الوطن" متوسط أسعار الخضروات بالسوق المصرية، اليوم، الأحد 16 أغسطس، ما بين الطماطم والخيار والفلفل والبطاطس والخس، كالتالي:
الباذنجان
يتراوح سعر الكيلو جرام من الباذنجان البلدي والرومي ما بين 4 إلى 6 جنيهات.
الكرنب
وصل متوسط سعر حبة الكرنب إلى 2.5 جنيه.
الجزر
تراوح سعر الكيلو جرام الجزر بين 4 إلى 6 جنيهات.
الليمون البلدي
وصل سعر كيلوجرام الليمون البلدي إلى 20 جنيهًا.
البنجر
وصل سعر كيلو جرام البنجر 4 جنيهات.
الفلفل
جاء سعر كيلوجرام الفلفل الرومي البلدي 6 جنيهات.
البطاطس
سجل سعر الكيلو جرام من البطاطا 3 جنيهات.
الخيار
بلغ سعر كيلوجرام الخيار 5 جنيهات.
القلقاس
بلغ كيلو جرام القلقاس نحو 9 جنيهات.
البامية
وبلغ متوسط كيلو جرام البامية 20 جنيهًا.
الخس
وصل سعر الحزمة "3 كيلو" إلى نحو 7 جنيهات.
الفلفل الألوان
جاء سعر كيلوجرام الفلفل الألوان بـ10 جنيهات.
ورق العنب
بلغ سعر كيلوجرام ورق العنب 20 جنيهًا.
البطاطس
تراوح سعر كيلوجرام البطاطس بين 3.5 إلى 6 جنيهات.
الثوم
وصل سعر كيلو جرام الثوم إلى 27 جنيهًا.
الطماطم
وصل سعر كيلو الطماطم إلى 5 جنيهات.
خس كابوتشي
تراوح سعر واحدة الخس الكابوتشي بين 3 إلى 7 جنيهات.
الملوخية
وصل سعر كيلو جرام الملوخية إلى 4 جنيهات.
الفاصوليا
تراوح سعر الكيلو جرام من الفاصوليا بين 14 إلى 20 جنيهًا.
كوسة
تراوح متوسط سعر الكيلو جرام الكوسة بين 1.75 إلى 4.5 جنيه.
البصل
بلغ سعر البصل 5 جنيهات للكيلوجرام.