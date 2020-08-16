أسعار الخضروات اليوم الأحد 16-8-2020 في مصر

تقدم "الوطن" متوسط أسعار الخضروات بالسوق المصرية، اليوم، الأحد 16 أغسطس، ما بين الطماطم والخيار والفلفل والبطاطس والخس، كالتالي:

الباذنجان

يتراوح سعر الكيلو جرام من الباذنجان البلدي والرومي ما بين 4 إلى 6 جنيهات.

الكرنب

وصل متوسط سعر حبة الكرنب إلى 2.5 جنيه.

الجزر

تراوح سعر الكيلو جرام الجزر بين 4 إلى 6 جنيهات.

الليمون البلدي

وصل سعر كيلوجرام الليمون البلدي إلى 20 جنيهًا.

البنجر

وصل سعر كيلو جرام البنجر 4 جنيهات.

الفلفل

جاء سعر كيلوجرام الفلفل الرومي البلدي 6 جنيهات.

البطاطس

سجل سعر الكيلو جرام من البطاطا 3 جنيهات.

الخيار

بلغ سعر كيلوجرام الخيار 5 جنيهات.

القلقاس

بلغ كيلو جرام القلقاس نحو 9 جنيهات.

البامية

وبلغ متوسط كيلو جرام البامية 20 جنيهًا.

الخس

وصل سعر الحزمة "3 كيلو" إلى نحو 7 جنيهات.

الفلفل الألوان

جاء سعر كيلوجرام الفلفل الألوان بـ10 جنيهات.

ورق العنب

بلغ سعر كيلوجرام ورق العنب 20 جنيهًا.

البطاطس

تراوح سعر كيلوجرام البطاطس بين 3.5 إلى 6 جنيهات.

الثوم

وصل سعر كيلو جرام الثوم إلى 27 جنيهًا.

الطماطم

وصل سعر كيلو الطماطم إلى 5 جنيهات.

خس كابوتشي

تراوح سعر واحدة الخس الكابوتشي بين 3 إلى 7 جنيهات.

الملوخية

وصل سعر كيلو جرام الملوخية إلى 4 جنيهات.

الفاصوليا

تراوح سعر الكيلو جرام من الفاصوليا بين 14 إلى 20 جنيهًا.

كوسة

تراوح متوسط سعر الكيلو جرام الكوسة بين 1.75 إلى 4.5 جنيه.

البصل

بلغ سعر البصل 5 جنيهات للكيلوجرام.