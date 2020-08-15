حماية المستهلك: غرامة عدم رد مصروفات أوتوبيسات المدارس تصل لمليون جنيه

صرح الدكتور أحمد سمير القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، بتلقي شكاوى من المواطنين تخص مصروفات أوتوبيسات المدارس للعام الماضي، والتي تم سدادها وعدم الاستفادة منها نظرا لتوقف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني، خلال جائحة كورونا.

وأشار إلى أن الدراسة القانونية أكدت أحقية المستهلكين في طلبهم باسترداد المصروفات أو تلقي الخدمة في العام الدراسي الجديد بدلا عن العام الدراسي المنصرم.

كما صرح القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك بأنهم بصدد إصدار قرار يلزم المدارس والجامعات برد جميع المصروفات الخاصة بانتقالات الطلاب، وأن القانون رادع للمتنعين وتبدأ الغرامة من 10 آلاف جنيه إلى مليون جنيه.