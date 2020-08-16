حظك اليوم الأحد 16-8-2020 برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز مولود برج الأسد بحبه الدائم للعمل، وسعيه المستمر وراء النجاح، مهما كلفه الأمر، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج، على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع بلوتو في منزلي الصحة وعليك اليوم أن تتذكر أن لبدنك عليك حق.. فلتهتم بصحتك وسلامتك.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

أنت بحاجة للانعزال قليلا بحثا عن الهدوء والسكينة ولكي تهتم بشئونك الخاصة.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة شيماء سيف، ويوافق تاريخ ميلادها 7 أغسطس.