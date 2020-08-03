لأوائل الثانوية العامة 2020.. أبرز كليات القمة الجديدة

بعد أشهر من المذاكرة المكثفة والتركيز البالغ ومواجهة فيروس كورونا، ينتظر أوائل الثانوية العامة 2020، نتيجتهم خلال الساعات المقبلة، وفقا لما أعلنه نائب وزير التربية والتعليم في إنّه من المقرر أن يُجرى الإعلان رسميًا عن نتيجة الثانوية العامة 2020 ثانِ أيام العودة من إجازة عيد الأضحى المبارك، والتي تنتهي يوم الاثنين 3 أغسطس.

إذ من المقرر اعتمادها من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، يوم الثلاثاء، وتُعلن رسميًا يوم الأربعاء الموافق 5 أغسطس 2020.

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6 كليات حديثة في 2020

وقبل إعلان النتيجة والاستعداد لتسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة 2020، تم طرح كليات حديثة هذا العام، وفي 2019، يندرج أغلبها تحت بند كليات القمة التي ينشدها الأوائل، حيث كشف مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات، أن المجلس أرسل لمكتب التنسيق، 6 كليات جديدة حتى الآن، سيجرى إضافتها وإدراجها على موقع التنسيق الإلكتروني لإتاحتها أمام الطلاب، وهم:

العلاج الطبيعي جامعة بنها.

طب الأسنان جامعة السويس.

طب البيطري جامعة العريش.

الحاسبات والمعلومات جامعة جنوب الوادي.

الذكاء الاصطناعي جامعة مطروح.

حاسبات وذكاء اصطناعي جامعة السادات.

كليات جديدة في 2019

وسبق أن أضيفت كليات أخرى جديدة العام الماضي، حظت بإقبال من الطلاب المتفوقين، وهم:

كلية الذكاء الاصطناعى بالنوبارية جامعة دمنهور.

كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى بجامعة سوهاج.

كلية الذكاء الاصطناعى بجامعة كفر الشيخ.

كلية تكنولوجيا وصناعة الطاقة بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية.

كلية تكنولوجيا وصناعة الطاقة بجامعة الدلتا.

الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة بنى سويف التكنولوجية.

كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء جامعة بني سويف.

هندسة الطاقة بأسوان.

الثروة السمكية بالسويس.

الاستزراع السمكى والمصايد بالعريش.

تفاصيل إعلان النتيجة

قبل يومين، أكد الدكتور رضا حجازي، رئيس امتحانات الثانوية العامة، ونائب وزير التربية والتعليم، عدم وجود مؤشرات لزيادة أو نقصان في أعداد أوائل الثانوية العامة عن العام الماضي، بسبب العمل القائمة النهائية للطلاب الأوائل 2020، حيث سيجرى تجميعهم في جميع كنترولات الثانوية العامة ليجرى إرسالها إلى الوزارة.

ومن ناحيتها، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، استئناف أعمال مكتب التنسيق الرئيسي للقبول بالجامعات والمعاهد لعام 2020 بعد الانتهاء من إعلان نتائج الثانوية العامة والشهادات الفنية عقب إجازة عيد الأضحى، مشيرة إلى أنه لا يوجد أي تغيير في قواعد التنسيق للعام الجديد 2020-2021 عن العام الماضي، فيما يخص التوزيع الجغرافي للطلاب أو الشهادات المعادلة "العربية، الأجنبية" أو القبول بالكليات أو غير ذلك من القواعد.

كما أوضحت وزارة التعليم العالي أنها أعدت خطة ضخمة لتنظيم إجراء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها، وتخط اختبارات القدرات المؤهلة، بحسب الشروط والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.

وأكدت تطبيق كافة الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية والوقائية، التي أعلنتها وزارة الصحة في أثناء أداء هذه الاختبارات، من أجل الحفاظ على سلامة الطلاب والقائمين على تنظيم هذه الاختبارات بالكليات، ضمن الجدول الزمني لأعمال مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد لهذا العام 2020.