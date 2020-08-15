التعليم العالي: تسجيل الرغبات بمعامل الجامعات من 9 صباحا حتى 3 مساء

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، الحدود الدنيا للمرحلة الأولى لتنسيق الجامعات لطلاب الثانوية العام الدور الأول 2020، للتسجيل عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق، المقرر انطلاقها 22 أغسطس الجاري.

وحددت الوزارة مواعيد إدخال الرغبات عن طريق المعامل المتاحة بالجامعات، حيث يتم فتح هذه المعامل اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا يوميا خلال أيام المرحلة، وعلى الطلاب الالتزام بارتداء الماسك الطبي (الكمامة) حيث لن يسمح لأي طالب بالدخول دون ارتدائها واتباع التعليمات والإجراءات المنظمة للعمل بهذه المعامل.

ويمكن للطالب التقدم أيضا عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات، وسيكون الموقع متاحا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة.

وينتهي إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساءً في آخر يوم للمرحلة.