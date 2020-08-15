التأمين الصحي: فتح تحقيق في وفاة ممرضتين بـ" كورونا" في مستشفى العبور

قال الدكتور محمد أبو سمرة، مدير مستشفى العبور للتأمين الصحي بكفر الشيخ، إن الدكتور محمد السيد ضاحي، رئيس هيئة التأمين الصحي، أمر بفتح تحقيق عاجل، في أسباب وفاة ممرضتين خلال أداء عملهما في العزل متأثرتين بإصابتهما بفيروس كورونا، مضيفاً أن رئيس الهيئة التقى الممرضات اللائي نظمن وقفة احتجاجية اليوم السبت، احتجاجاً على وفاة اثنين من زميلاتهن.

وأضاف أبو سمرة لـ" الوطن"، أن رئيس الهيئة وجه بانتداب استشاريين من رئاسة الهيئة في كل التخصصات مع الاستعانة باستشاريين من معهد ناصر، للوقوف على أسباب وفاة الممرضتين، مع منح المصابين في العمل إجازتهن.

أوضح أبو سمرة، أن الممرضات لم يطالبن بإقالته، بل كانت لهن مطالب جرى عرضها على رئيس التمريض بالهيئة قبل وصول رئيس هيئة التأمين الصحي.

ونظم عدد من الممرضات بالمستشفى اليوم البت، وقفة احتجاجية، اعتراضاً على ما اسموه بالاهمال الطبي الذي خطف زميلتيهما رشا السيد، وشيماء محروس، وطالبت المحتجات بحصول المتوفيين على حقوقهما كاملة وان يتم توفير الواقيات الشخصية والحماية لهن خلال عملهن في العزل الصحي.

وتوفت رشا السيد 40 عاما، الممرضة بقسم النساء والتوليد، داخل مستشفى العزل ببلطيم، عقب تدهور حالتها، وهي كانت مقيمة بقرية شنو التابعة لمركز كفر الشيخ، وهي أم لطفلتين.

كما توفت شيماء محروس عبد القدوس، رئيسة تمريض بعمليات مستشفى العبور للتأمين الصحي بمدينة كفر الشيخ، يوم الثلاثاء الموافق 4 أغسطس الماضي بمستشفى العزل ببلطيم.

الممرضة شيماء تبلغ من العمر 36 عاماً، و تعرضت للإصابة بالفيروس أثناء عملها في بداية شهر يوليو الماضي، وجرى نقلها الى قسم العزل بمستشفى الحميات، وتم عمل مسحات تحليل كورونا لها حتى تم شفائها، ولكنها تعرضت مرة ثانية للإصابة بالفيروس وتوفيت .