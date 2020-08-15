وفاة ممرضة بكورونا في كفر الشيخ  

توفيت رشا السيد عبد الحافظ، الممرضة بقسم النساء والتوليد بمستشفى العبور للتأمين الصحي بكفر الشيخ في مستشفى عزل بلطيم، إثر إصابتها بفيروس كورونا خلال أداء عملها.

وفي سياق متصل، تواصل مستشفيات كفر الشيخ المختلفة ومستشفى العزل ببلطيم، وقسم العزل بمستشفى كفر الشيخ الجامعي، استقبال المصابين بفيروس كورونا.

وقال مصدر طبي بمحافظة كفر الشيخ، إن مستشفى العزل ببلطيم يواصل استقبال المصابين بعدما كان على وشك الإخلاء والعودة لممارسة عمله كمستشفى مركزي، فيما يستمر قسم العزل بالمستشفى الجامعي في استقبال المصابين ممن يحتاجون للرعايات المركزة.