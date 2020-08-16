وزير الري الأسبق: مساع بين مصر والسودان لفض نزاعات السد الإثيوبي

قال الدكتور محمد نصر علام، وزير الموارد المائية والري الأسبق، إنَّ زيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إلى السودان تعمل على تعزيز التعاون والعلاقات الثنائية بين البلدين، موضحًا أنَّ مصر والسودان اتفقا على ضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم حول ملء وتخزين السد الإثيوبي.

وأضاف "علام"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، مع الإعلامية عزة مصطفى، أنَّ مصر والسودان أعلنا من الخرطوم ما يريدونه بشأن مفاوضات السد، كما أن الدولتين سعتا إلى التوصل إلى آلية لفض النزاعات بشكل قانوني فيما يتعلق بالسد الإثيوبي.

وأكّد وزير الموارد المائية والري سابقًا، أنَّ مصر والسودان اتفقا على عدم اتخاذ إثيوبيا أي إجراءات أحادية دون التفاوض مع مصر والسودان، كما أن السودان تستطيع تعظيم استفادتها من الطاقة لدعم المشروعات الاقتصادية، موضحًا أنَّ مصر مرتبطة بالسودان وسوريا ارتباطًا مقدسا على مر التاريخ.

وأشار إلى أنَّ الارتباط بين مصر والسودان مقدس، فالعلاقات بينهما تاريخية، وتشهد مصالح مشتركة وتجارات وبعثات تعليمية، مبينًا أنَّ هذا الارتباط يزيد من قوة الدولتين.

وأوضح وزير الموارد المائية والري سابقًا، أنَّ إتمام زيارة رئيس الوزراء إلى السودان تدل على إعداد شديد الدقة لاحتياجات السودان ومصر وكيفية التوصل إلى تفاهمات بين الدولتين، خاصة السودان في أشد الحاجة إلى الكهرباء، وهذا ما تمّ الحديث عنه خلال الزيارة.