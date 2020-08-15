سفير مصر ببيروت: اللبنانيون يشعرون باستنفار الشعب المصري لمساعدتهم

قال السفير ياسر علوي، سفير مصر في لبنان، إن اللبنانيين يشعرون بوجود استنفار كامل لكل قوى الشعب المصري، حيث أن هناك مساعدات عده تأتي إلى لبنان من الرئاسة المصرية والأزهر والكنيسة وكافة الجامعات المصرية، وهو شئ مقدر بداخل لبنان.

وأضاف "علوي" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم"، والذي تقدمه الإعلامية لبني عسل، والمذاع على فضائية "الحياة"، أنه وخلال زيارته لمستشفى "كرانتينا" بلبنان جاء للتأكيد على أن مصر بجوار لبنان منذ 140 عاما عندما انشأها إبراهيم باشا من قبل في لبنان كنسخة من المستشفيات المصرية التي أنشأها محمد علي باشا.

وأوضح أن مصر حاضرة بالدعم حيث يحتاجه الأشقاء في كل مكان من المحيط إلى الخليج، وحاضرة بالدعم في مواجهة أي تهديد للأمن القومي العربي، مشيرا إلى أن ليبيا مثال صريح على ذلك، وحاضرين بكل الصور.