نيللي كريم تشوق جمهورها بصورة مع آسر ياسين عن الجزء الثاني لـ"100 وش"

شوقت الفنانة نيللي كريم متابعيها بإمكانية عرض الجزء الثاني من مسلسل بـ100 وش خلال الموسم الدرامي الرمضاني الجديد 2021 بعد أن نشرت صورة لها رفقة الفنان آسر ياسين عبر رحلتهما الصيفية.

علقت نيللي عن الصورة عبر صفحتها: "اشتقت إليكم جميعًا.. شكرًا لكم على كل الحب والدعم، نحن سعداء جدًا لأنكم أحببتم المسلسل التلفزيوني.. لا أطيق الانتظار حتى الجزء الثاني".

كانت نيللي قد كشفت منذ فترة عن مشاركتها فى مسلسل نمرة اتنين، وكتبت نيللي "بكره فكرة الندم، دلوقتي بحاول ما أغلط عشان ما أندم، مسلسل (نمرة اتنين) قريبا".

مسلسل "نمرة اتنين" سيتم عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية، خلال الفترة المقبلة، وهو حلقات متصلة، يضم قصصًا مختلفة عن العلاقات ومفهوم الرومانسية في المجتمع الحديث، وتم تصويره في 6 مدن عربية مختلفة، هى الرياض، وجدة، والقاهرة، والجونة، وبيروت، ودبى، ويشارك في بطولته كل من شيرين رضا، ونيللى كريم، وأمينة خليل، وصبا مبارك، وعادل كرم، وعمرو يوسف، منى زكي.