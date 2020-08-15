وزير قطاع الأعمال: القطن يباع بأقل من سعره الرئيسي بـ20%

قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن سعر القطن المصري حاليا أقل من سعره الرئيسي بـ20%، ونسعى إلى زيادة القيمة المضافة على القطن المصري ليكون من أوائل الأطروحات داخل بورصة السلع العام المقبل، مشددا على أنه عندما ننجح في إعادة غزل ونسج القطن المصري بطريقة علمية صحيحة، سيرفع ذلك من قيمة القطن المصري من دولار لـ4 دولار.

وأضاف "توفيق" خلال مداخلة له عبر "سكاي بي" ببرنامج "الحياة اليوم"، والذي تقدمه الإعلامية لبني عسل، والمذاع على فضائية "الحياة"، أن الصناعة ستكون متطورة بشكل كامل في النصف الثاني من عام 2022 في كافة أقسام الأقطان سواء الزراعة أو الحلج أو الغزل أو النسيج أو الملابس الجاهزة، موضحا أن القطن طويل التيلة يحظي بطلب 2% من الطلب العالمي، والصناعة الدائرة في مصر حاليا هي القطن قصير التيلة وليس طويل التيلة كما يشاع، ونسعي لتخفيض سعر القطن ويتم زراعة 250 فدان في صحراء جنوب الوادي من الأقطان قصيرة التيلة عليه الإنتاجية باستخدام الميكنة، ومن المفترض أن تصدر مصر 10 أضعاف ما يتم تصديره حاليا.

وأكد أن القطن المصري طويل التيلة كانت مصر تزرع مليون فدان من ذلك النوع إلى 136 ألف فدان فقط، حيث أن مصر لم تقم أبدا بزراعة القطن المصري قصير التيلة، ونحاول تعزيز الحصة المصرية من تلك الصناعة بسعر مجدي للفلاح والتاجر على حد السواء، مشيرا إلى أن أغلب الأقطان في التصدير هي الأقطان قصيرة التيلة والتي تمثل نسبة 98% من الإنتاج العالمي، ومن الضروري أيضا الحفاظ على القطن المصري طويل التيلة وعدم الاستغناء عنه: "نستورد 2.2 مليون قنطار قطن طويل التيلة من الخارج".