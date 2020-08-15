وزير قطاع الأعمال: نسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي بدلا من الاستيراد

قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن كافة دول العالم تسعى حاليا لتحقيق الإنتاج الذاتي من كافة المنتجات بدلا من الاستيراد، وهو المسار الذي تتخذه مصر منذ أكثر من عامين، ولكن وبسبب وجود جائحة كوورنا تأخر وصول عدد من الخبراء الدوليين لتطوير عدد من الصناعات المصرية.

وأضاف "توفيق" خلال مداخلة له عبر "سكاي بي" ببرنامج "الحياة اليوم"، والذي تقدمه الإعلامية لبني عسل، والمذاع على فضائية "الحياة"، أن التطوير طال كافة الشركات التابعة للوزارة ومنها 70 شركة كبرى، تشمل 32 شركة في قطاع الغزل والنسيج والمحالج وحدهم، موضحا أن الوزارة عملت وفق آلية جديدة بدأت من زراعة الأقطان بالإضافة إلى الحليج مرورا بتجارة الأقطان الزهر، والعام الماضي تم بدء تجربة تداول الأقطان في محافظتي بني سويف والفيوم، والعام الجاري سيتم العمل على محافظتين جدد: "لدينا 119 شركة في 14 صناعة تشعد تطور خلال الفترة الحالية".

وأكد أن تلك التجربة من شأنها إعادة مصر لبورصة الأقطان حتى يصل القطن المصري لأوائل السلع التي ستدخل في بورصة السلع الدولية، وسيتم تعميمها في كافة المحافظات العام المقبل، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى إلى تنقيه القطن المصري من المزارع للمحالج، ويتم إنشاء 7 محالج بتكنولوجيا حديثة من شأنها العمل على نظافة القطن للمساهمة في نمو تلك التجارة.