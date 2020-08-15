إعدام 250 كيلو أغذية منتهية الصلاحية بالدقهلية

أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، ضبط طن أغذية، وإعدام 250 كيلو أخرى منتهية الصلاحية، وذلك خلال حملة تفتيشية لإدارة مراقبة الأغذية بالمنصورة.

وقال "مكي"، في تصريح صحفي، إن إدارة مراقبة الأغذية بالمنصورة شنت حملة تفتيشية على المنشآت الغذائية بمدينة المنصورة، جري خلالها ضبط طن أغذية منتهية الصلاحية، وشملت المضبوطات 500 كيلو كيك جاهز، و200 كرتونة آيس ألوان صناعية، للتغير في الخواص والتخزين بمخزن به قوارض وحشرات وصرف صحي.

وأشار إلى تحرير 9 محاضر، لعدم حمل العاملين بها شهادات صحية، وعدم استيفاء الاشتراطات الصحية، ووجود خطر داهم وغلق منشاتين لوجود خطر داهم من استمرار التشغيل، وإخطار الحي بذلك.

وذكر أنه جرى سحب 18 عينة غذائية متنوعة للفحص، وإرسالها للمعامل للتحليل للصلاحية للاستهلاك الآدمي.