"صحة الدقهلية": تجهيز 660 لجنة طبية لمتابعة انتخابات "الشيوخ"

أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، تجهيز 660 لجنة طبية لمتابعة حالات اللجان الفرعية للانتخابات وعددها 1031 لجنة لمتابعتهم بقوام 2009 أعضاء طبيين سواء طبيب أو تمريض أو مراقب صحى للتأكيد على الإجراءات الاحترازية لـ كورونا وتم تجهيز 90 سيارة إسعاف متمركزة بجوار اللجان الفرعية وذلك لتقديم الخدمة الطبية ونقل المرضى حال احتياجهم لخدمة طبية أعلى إلى أقرب مستشفى.

وقال مكي، إنه تم رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات العامة والمركزية والنوعية وتم تنبيه بتواجد مدير المستشفى ورؤساء الأقسام الطبية من بداية اللجان وحتى وقت انتهاء اللجان الانتخابية.

وأضاف أننا لدينا 1360 سريرا لاستقبال مرضى كورونا إشغالهم يوميا لا يتعدى 20%.

وأشار إلى أنه تم تجهيز 30% من إجمالي أسرة المستشفيات لاستقبال مرضى الحوادث المتعلقة بالأحداث الراهنة حال حدوثها وتم وقف العمليات الجراحية غير الطارئة وتوفير أكياس الدم والأدوية والمستلزمات الطبية.

وأكد أنه تم تشكيل لجنة عامة بالمديرية ولجنة بكل إدارة صحية ولجنة بالمحافظة ولجنة للتواجد أثناء عملية الفرز بالإستاد، وزياده نوبتجيات الأطباء وزيادة التواجد استعداد لأي طارئ، وتوفير مصادر بديلة الكهرباء والمياه بالمستشفيات

وأوضح أنه توافر كراسي متحركة في اللجان الانتخابية لسهولة نقل مرضى وعددهم 800 كرسي، كما تم توافر 80 سرير رعاية مركزة بالإضافة إلى 670 سريرا بوحدة الغازات التي تعمل كأسرة رعاية متوسطة.