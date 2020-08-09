صحة الدقهلية: الكشف على 2 مليون مواطن بالمستشفيات خلال 6 شهور

أعلن الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، عن نشاط المستشفيات العامة والمركزية والنوعية خلال النصف الأول من عام 2020، حيث تم الكشف على أكثر من 2 مليون مواطن بالعيادات الخارجية وأقسام الاستقبال والطوارئ.

وقال مكي، في بيان صحفي: إنه عدد مرضى الدخول بلغ 80 ألف مريض بالأقسام الداخلية بالمستشفيات، وبلغ عدد الأطفال المبتسرين بالحضانات 6 آلاف طفل، إضافة إلى إجراء 111 ألف عملية ما بين كبري وصغري وذات مهارة وطوارئ، وإجراء مناظير تشخيصية وعلاجية لـ 1500 حالة.

وأضاف أنه تم إجراء أشعة عادية لـ 170 ألف حالة، وعمل أشعة موجات فوق صوتية لـ 50 ألف حالة، وأشعة مقطعية لـ 25 ألف حالة، وأشعة رنين مغناطيسي لـ 900 حالة، وأشعة ماموجرام لـ 500 حالة، وأشعة دوبلر لـ 2000 حالة.

وأشار إلى أنه تم إجراء 37 ألف جلسة غسيل كلوى لـ 500 مريض، وإجراء 70 ألف جلسة علاج طبيعي لـ 14 ألف حالة، وأن مستشفيات صحة الدقهلية أجرت 3500 عملية جراحية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار وجاءت بـ580 عملية قسطرة قلبية، و133 عملية قلب مفتوح، و281 عملية جراحة مخ وأعصاب، و97 جراحة عظام، و34 جراحة أورام، و 2375 جراحة عيون.

وأكد مكي، علي تكثيف جهود مديرية الشئون الصحية بالدقهلية لدعم المستشفيات بأحدث التقنيات الحديثة وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية وتوفير المخزون الاستراتيجي منها وتواجد الطاقم الطبي لخدمة جميع المرضى بمحافظة الدقهلية.

وقدم وكيل وزارة الصحة، الشكر لجيش مصر الأبيض الذي ضرب أروع الأمثلة في تقديم الخدمات العلاجية بالمستشفيات بجانب خدمة علاج مرضى الكورونا، داعيًا الله أن يجعل هذا الجهد في ميزان حسناتهم وأن يرفع عن مصر البلاء والوباء، وأن تعود الحياة كما كانت من قبل.