وزير قطاع الأعمال: مديونيات القطاع بلغت 45 مليار جنيه وأغلقنا شركتين

قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن مديونيات شركات قطاع الأعمال العام تعدت الـ45 مليار جنيه، وبدأنا في إغلاق الشركات الخاسرة، موضحا أنه في حال تعذر إيقاف نزيف الخسائر نلجأ للإغلاق أو بيع الأراضي لدفع المديونيات أو تبادلها مع البنوك الدائنة: "بادلنا مديوينات بـ10.4 مليار جنيه مع بنك الاستثمار".

وأضاف "توفيق" خلال مداخلة له عبر "سكاي بي" ببرنامج "الحياة اليوم"، والذي تقدمه الإعلامية لبني عسل، والمذاع على فضائية "الحياة"، أن شركات القطاع الخاص في مصر تستخدم نظام التحول الرقمي، وهناك 63 شركة من شركات قطاع الأعمال يقومون حاليا باستخدام ذلك النظام من أصل 119 بتكلفة بلغت 50 مليون دولار، و3 مليون دولار سنويا لإدارة النظام، موضحا أن ذلك النظام يمكن الشركات بأخذ قرارات بناءً على قرارات لحظية بعدما تظهر الصورة كاملة بدون أي تدخل بشري.

وأكد أنه قد تم عقد ورش عمل لكافة العاملين في تلك الشركات للعمل بذلك النظام، وخلال عام لن يكون هناك موظفين إلا الذين سيكون لديهم القدرة في ذلك التطوير، ويتم تطبيق اللوائح القانونية في كل الشركات، مشيرا إلى أن ذكل النظام سيؤتي ثمارة قريبا على الصناعات المصرية كافة.