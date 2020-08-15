إصابة 3 في حادث انقلاب سيارة ملاكي بصحراوي بني سويف 

أصيب ثلاثة أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكي بالقرب من نفق بياض العرب بالطريق الصحراوي الشرقي بنطاق محافظة بنى سويف، ونُقل المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن بنى سويف بلاغًا بانقلاب سيارة ملاكي رقم "284 و ج ي"، وعلى الفور انتقلت ثلاث سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى موقع البلاغ.

واستقبل مستشفى بنى سويف التخصصي كلًا من محمد بسيوني طاهر، 40 سنة، وشقيقه "إسلام"، 18 سنة، مصابين باشتباه بكسر بالعمود الفقري، وحاتم محمد احمد، 41 سنة، مصابًا بجروح وسحجات بالجسم، وجميعهم مقيمون بمنطقة الزاوية الحمراء بالقاهرة.