حماية المستهلك: خدمة نقل طلاب المدارس منتقصة ورصدنا بعض الشكاوى

قال الدكتور أحمد سمير، القائم بأعمال رئيس حماية المستهلك، إن خدمة النقل الخاصة بالطلبة في المدارس، خدمة منتقصة، والتيرم الثاني لم يقدم له أي خدمات للطلاب، وهناك عدد من أولياء الأمور توجهوا بشكل مباشر للتعامل مع المدرسة، ورصدنا وجود بعض الشكاوى بشأن خدمة النقل الخاصة بالطلبة في التيرم الثاني العام الماضي.

وأضاف "سمير"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC"، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، المذاع على فضائية "DMC"، أن الدراسة القانونية أكدت أحقية المستهلكين في طلبهم، وعدم دفع مصاريف الأوتوبيسات للمدارس عن التيرم الثاني من العام الماضي، ومن الممكن أن يتم خصمه من المبالغ التي سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق، موضحًا أنه بالنسبة للجامعات والأشخاص الذين يستقلون تلك الأوتوبيسات، سيتم تفنيد الشكاوى التي استلمها الجهاز بداية من 1 مارس، حتى 30 يونيو.

وأكد أن قرار الجهاز ملزم، وفي حال مخالفته تصل الغرامة من 10 آلاف لمليون جنيه في كل شكوى مقدمة للجهاز، مشيرا إلى أنه وبالتواصل مع وزارة التربية والتعليم، أوضح أن العملية التعليمية تمت، والطلاب انتقلوا من المرحلة السابقة التي تليها، سواء كانت عبر الإنترنت أو في المدارس، وسيتم التنسيق بين الوزارة والجهاز، وسيتم الخروج بقرار ملزم من الجهاز، بخصوص مصاريف التيرم الثاني من العام الدراسي الماضي.