أحمد حلمي يطالب جمهوره بالتبرع لأطفال لبنان بعد انفجار بيروت

دعم الفنان أحمد حلمي عبر حسابه على موقع تويتر، أطفال لبنان الذين أصابتهم حروقا إثر انفجار بيروت الأخير.

وكتب حلمي "واحدة من أجمل بلاد العالم بتمر بكارثة محصلتش في تاريخها قبل كده، لبنان بتعاني من أزمة فوق الأزمة، وأنا النهارده كسفير للنوايا الحسنة ليونيسف مصر بطلب منكم تدعموا تدخلات يونيسف علشان نساعد كل طفل. تبرعوا من خلال اللينك ده: ‏⁦‪bit.ly/3gJvvuk‬⁩‏⁦‪@UNICEF‬⁩ ⁦‪@UNICEFinArabic‬⁩

وحدث انفجار ضخم في مرفأ بيروت وسط العاصمة اللبنانية، نتج عنه إصابات وأضرار مادية كبيرة، وقالت وسائل إعلام لبنانية إن المعلومات الأولية تشير إلى أنه ناجم عن مفرقعات نارية وراح بسببه الكثير من الضحايا والمصابين.