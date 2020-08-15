مصرع شخص وإصابة 10 آخرين في تصادم سيارتين بالوادي الجديد

لقي شخص مصرعه منذ قليل، وأصيب 10 آخرون، في حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارة ربع نقل على طريق الخارجة - أسيوط، بالقرب من نقطة الكيلو 50 عند منطقة النقب الوعرة في الوادي الجديد.

وجرى الدفع بـ10 سيارات إسعاف لموقع الحادث، ونُقل المصابون إلى مستشفى الخارجة العام، فيما نٌلت جثة المتوفى إلى مشرحة المستشفى، وجار تحرير محضر بالحادث، وإحالته الي النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وورد إخطار أمني إلى اللواء محمد توفيق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الوادي الجديد، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارة ربع نقل على طريق الخارجة - أسيوط، بالقرب من نقطة الكيلو 50 عند هضبة النقب بطريق أسيوط – الخارجة، ما أسفر عن حريق وتفحم سيارة ميكروباص من شدة الاصطدام، وتسبب في مصرع شخص وإصابة 10 آخرين.