إصابة 22 مسؤولا بكورونا لدى تعاملهم مع حادث طائرة في كيرلا الهندية

أثبتت الاختبارات الطبية لـ22 مسؤولًا، ممن تعاملوا مع حادث تحطم الطائرة المنكوبة بولاية "كيرلا" جنوبي الهند، نتائج إيجابية لوباء كورونا المستجد "كوفيد 19".

وتحطمت الطائرة من طراز "بوينج 737"، رحلة رقم "أي إكس-1344" القادمة من "دبي"، التي كانت تحمل على متنها 184 شخصا بعد انحرافها عن مدرج المطار أثناء هطول غزير للأمطار وسقطت في وادي وانشطرت إلى جزءين، ما أدى إلى مقتل 18 شخصا على الأقل، من بينهم الطياران، فضلا عن إصابة 127 شخصا آخرين.

وكانت الرحلة مخصصة لإعادة الهنود العالقين في الخارج، في ظل قيود السفر الدولي المطبقة بسبب تفشي كورونا المستجد.

وقال المسؤول الطبي لمدينة "مالابورام" بالولاية الهندية، في تصريحات لقناة "إن دي تي في" الهندية، اليوم، "تم إخضاع المسؤولين بالحجر الصحي بعد انتهاء عمليات الإنقاذ في موقع تحطم الطائرة، حيث كان معظمهم بالمكان".

وكان مسؤولو الصحة، طلبوا من نحو 600 شخص، من بينهم أشخاص محليون الخضوع لحجر صحي اليوم التالي للحادث، كما أن الفريق التابع للمسؤول الطبي بالمنطقة يجري تقييمًا للمخاطر ومن المنتظر الكشف عن المزيد من التفاصيل بشأن هذا الصدد.

وكان حاكم ولاية كيرلا عارف محمد خان، والوزير الأول بالولاية بينارآيي فيجين، إلى جانب وزراء بارزين بالولاية من بينهم وزيرة الصحة، كاي كاي شيلاجا، وإداريين كبار قد زاروا موقع تحطم الطائرة في الثامن من شهر أغسطس الجاري.

كما زار وزير الطيران المدني، هارديب سينج بوري، ووزير الدولة للشؤون الخارجية، في موراليدهاران، موقع الحادث وعقدا به اجتماعات.

وفي سياق متصل، أعلن وزير الداخلية الهندي أميت شاه، اليوم، أن نتائج فحوصات وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" الخاصة به جاءت سلبية.

وقال شاه، إنه سيظل في عزل منزلي لعدة أيام أخرى بناء على نصيحة الأطباء، وفقا لما ذكرته قناة "إن دي تي في" الهندية.

وكان شاه، قد أعلن في وقت سابق من الشهر الجاري إصابته بكورونا المستجد ونقله إلى أحد المستشفيات بالقرب من العاصمة نيودلهي من أجل تلقي العلاج.