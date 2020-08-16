استشاري طب المخ: "الساعات الذهبية" مفتاح إنقاذ مريض الجلطة

قال الدكتور أحمد عصمت، مدرس واستشاري طب المخ والأعصاب بجامعة الأزهر، إن جلطات المخ تأتي بسبب عدم وصول الدم إلى المخ بالشكل الصحيح، ما يؤدى إلى الإصابة بالتلعثم في الحديث أو عدم قدرة الشخص في تحريك يده أو قدمه، وكل تلك المقدمات هي إشارة لوجود جلطة.

وأضاف "عصمت" خلال مداخلة له عبر "سكاي بي" ببرنامج "مساء DMC"، والذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع على فضائية "DMC"، أن الجلطات يجب التعامل معها في الساعات الذهبية وهو الوقت الذي يأتي من وقت حدوث الجلطة، ويجب على المريض التوجه للمستشفى في الساعات الأربع الأولى من تلك الجلطة، وفي ذلك الوقت يتم إعطاء المريض حقنه لإذابة الجلطة بدلا من استمرارها باقي الحياة، موضحا أن تلك الحقنة يجب أخذها في المستشفى وتحت إشراف طبي كامل، لأنه يتم إعطاء المريض لتلك الحقنة بعد إخضاعه لعدد من الإشاعات والتحاليل، وهناك تشابه بين أعراض الجلطة والنزيف.

وأكد أن عدد المرضى الذين أصيبوا بالجلطات أصبح أكثر بسبب انتشار المستشفيات، ويعزز الإصابة بذلك وجود سكر وضغط وأملاح زائدة في الجسد، مشيرا إلى أن فيروس كورونا ليس فقط مرض تنفسي ويصيب باقي أجهزة الجسد ومنها المخ، ونسبة 50% من مصابي كورونا يصابوا بأمراض في المخ والأعصاب.

وتابع: "فيه بعض الأعراض ذي الوقظ أو التنميل أو عدم الاتزان أو التلعثم في الكلام أو النظر فيه مشكلة أو الشخص مش ثادر يبلع أو ياكل أو مش قادر يحرك رجليه أو الأهل لاحظوا عدم الوعي وعدم التركيز في الكلام ودي كلها بدايات حدوث جلطة، وأحيانا بيكون سببها المشكلات المناعية وممكن تحصل في الشباب والأطفال ومبقاش النزيف والجلطة للناس اللي عندهم ضغط أو سكر".