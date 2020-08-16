تامر حسني يناشد جمهوره بالدعاء لأبنائه "تالية وأمايا وآدم" في عيد ميلاده

شكر المطرب تامر حسني عبر حسابه عالفيسبوك جمهوره بعد تهنئتة مبكرا بعيد ميلاده، مناشداً بالدعاء لأبنائه الثلاثة تاليه وأمايا وآدم.

وكتب تامر "كنت عايز ارد عليكم بكرا في يوم عيد ميلادي بس شايفكم محتفلين بدري الحقيقه انا مش بعمل عيد ميلادي خالص بس ربنا رزقني بجمهور زي أهلي بالظبط بيحتفل بيه دايماً و اصحاب كل سنه يعملولي مفاجأه من غير ميقولوا بس بقفشهم برضو و بعرف و بضطر اتفاجيء تقديراً لمجهودهم".

وتابع: "المهم انا بشكر كل شخص فيكم على الكلام الجميل اللي بقالي اسبوع بقراه و بسمعه منكم و بشكر كل اهلي و اصحابي و فريق عملي و طلبي الوحيد انكم لما تفتكروني تدعوا لأولادي تاليه وأمايا وآدم مليون شكراً يا اغلى الناس".

انتهي تامر حسني من تصوير فيلم "مش أنا" من بطولة تامر حسني وحلا شيحة وماجد الكدواني وسوسن بدر، ومن إخراج سارة وفيق.كما انتهي من تسجيل اغاني ألبومة الجديد تمهيدًا لطرحه خلال فصل الصيف الجاري.