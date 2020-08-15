رانيا علواني: المرأة المصرية أثبتت أنها صانعة قرار

قالت رانيا علواني، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، وعضو مجلس النواب، إن الفترة الماضية شهدت عددا كبيرا من المشروعات القومية التي لا خلاف عليها.

وأضافت "علواني"، خلال حوارها مع الإعلامي خالد أبوبكر، مقدم برنامج "كل يوم"، الذي يعرض عبر شاشة "ON E": "كنا نتناقش بموضوعية شديدة، وهناك برلمانيون من المعارضة طريقة حديثهم منطقية للغاية ونحن جميعا نتحدث في الصالح العام".

وتابعت، أن المرأة المصرية أثبتت أنها صانعة قرار، حيث تفكر وتخطط كما أنها رائدة في عدد كبير من المشروعات، كما تستحق وجودها في المناصب التي تولتها، كما تبوأت منصب الوزير.

وأردفت: "وجود المرأة يضفي مصداقية على مصر دوليًا، كما أنها تؤثر في الجمهور".