نبيلة عبيد لـ"الوطن" باكية: شويكار أعز الحبايب.. فقدت كاتمة أسراري

أبدت الفنانة نبيلة عبيد حزنها الشديد لفراق أعز أصدقائها، الفنانة شويكار، والتي رحلت عن عالمنا عن عمر ناهز 85 عاما.

وقالت نبيلة، لـ"الوطن" باكية: "فقدت أعز الأحباب وكاتمة أسراري شويكار، كانت أما وصديقة في أواخر أيامها عندما كانت تشعر بالمرض، كانت ترفض أي شخص يزورها لأنها ستكون مرهقة ولم تستطع أن تضحك وتبسط من حولها كعادتها إنسانة جميلة لن تعوض أبدا".

وأضافت عبيد "شويكار قامة فنية كبيرة لن تعوض صاحبة تاريخ عظيم، خبر وفاتها صدمة كبير لي دموعي لم تجف من وقت معرفة الخبر لا أملك حاليا إلا الدعاء لها بالرحمة وقراءة القرآن، كنت مطمئنة دائما بوجودها بجواري، صدمتي كبيرة جدا في فقدانها".