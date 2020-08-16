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وكيل "زراعة دمياط" يتفقد مزرعة الإنتاج الداجني بعد توقفها لسنوات

كتب:

سهاد الخضري
12:56 ص | الأحد 16 أغسطس 2020
وكيل الوزارة

وكيل الوزارة

تفقد المهندس سميح عبدالسميع، وكيل وزارة الزراعة بدمياط، وقيادات المديرية، مزرعة الإنتاج الداجني بالركابية مركز كفر البطيخ والتابعة للتعاون الزراعي، حيث أكد على اهتمامه البالغ بتطوير المشروعات التابعة للمديرية وتكثيف إنتاجها لخدمة المزارعين وضخ منتجاتها مضمونة المصدر عالية الجودة وبأسعار تنافسية بالسوق.

والجدير بالذكر أنه قد توقف الإنتاج لعدد من السنوات بمزرعة الركابية وانه تم استعادة الإنتاج جزئيا خلال الدورتين السابقتين وتم تشغيلها بالكامل خلال الدورة الإنتاجية الحالية وذلك في إطار الاستغلال الأمثل لكافة الأصول المملوكة للمديرية وتعظيم الاستفادة منها.

كما تفقدوا مزرعة الإنتاج الداجني بعزب العرب للوقوف على أعمال التربية خلال الدورة الإنتاجية الحالية وقد أوصى بتكثيف الإنتاج لجميع المشروعات التابعة للمديرية، مؤكدا أهمية الاستغلال الأمثل لكل الأصول المملوكة للدولة.

 

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