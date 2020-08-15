رئيس لبنان: كل الفرضيات قائمة حول سبب انفجار مرفأ بيروت

قال الرئيس اللبنانى ميشال عون، أنه لا يرى تدخلا من جانب الرئيس الفرنسي في الشأن اللبناني وفقا لما نقلته قناة "العربية".

وأوضح عون،" إن كل الفرضيات قائمة حول سبب انفجار مرفأ بيروت "

ووفقا لقناة "سكاى نيوز" فإن مشاركة فرق دولية في التحقيقات بشأن انفجار ميناء بيروت "بات في حكم المؤكد".

وقالت مصادر، إن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "إف بي آي" سيكون في مقدمة المشاركين في التحقيقات، بعد الكارثة التي راح ضحيتها أكثر من 170 قتيلًا، فضلًا عن آلاف المصابين ومئات الآلاف من المشردين.

وفيما لم تصدر أي نتائج عن لجنة التحقيق رغم مرور مدة الخمسة أيام التي وعد المسؤولون أنها ستكون كافية للكشف عن المتورطين في انفجار الميناء، يستمع المحققون إلى إفادات المسوولين الإداريين والعسكريين، على أن يتبعهم وزراء تعاقبوا على وزارة الأشغال والمال.