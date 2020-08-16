"الصحة": استثناء السائحين القادمين لشرم الشيخ والغردقة من تحليل "pcr"

قال الدكتور أيمن إمام، مدير عام الحجر الصحي بوزارة الصحة والسكان، إن قرار الحكومة بحظر دخول القادمين إلى مصر دون تحليل "PCR" لفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول إلى مصر يقتصر على الأجانب فقط، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "المواجهة"، الذي يُعرض على شاشة "Extra news".

وأوضح "إمام"، أن القرار يخضع للتقييم طوال الوقت طبقًا للمعطيات، لافتًا إلى إمكانية تطبيق القرار على المصريين القادمين من الخارج، فتطبيقه على المصريين القادمين من الخارج يتعلق بتقييم المخاطر ومعدل انتشار الفيروس في الدول القادمين منها، موضحًا أن القرار مستمر دون تحديد مدى زمني لانتهائه.

وأوضح مدير عام الحجر الصحي، أن السائحين العرب والأجانب القادمين بخطوط طيران مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ وطابا والغردقة ومرسى علم ومطروح، مستثنون من القرار، وكذلك ركاب الترانزيت إلى تلك المطارات، موضحًا أنه من المكتسبات التي شهدتها مصر خلال الفترة الراهنة هو قلة الإصابات بفيروس كورونا.

وأشار إلى أن الوزارة تسعى للحفاظ على هذا المكتسب وجعل مصر خالية من الإصابات بفيروس كورونا من خلال فرض على القادمين من الخارج عمل تحليل pcr، قبل المجيء لمصر بـ72 ساعة.