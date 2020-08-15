"الزراعة" تؤكد: فيروس كورونا لا ينتقل عبر الحيوان

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إنَّه فور الإعلان عن تفشي فيروس كورونا تمّ منع دخول أي منتج حيواني دون إجراء فحص، كما تمّ اتخاذ بعض الإجراءات الأخرى للوقاية، مؤكّدًا أنَّ انتقال كورونا لا ينتقل عبر الحيوان، كما أن ليس للفيروس تأثير مباشر على الثروة الحيوانية.

وأضاف "القرش"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مانشيت"، المذاع على شاشة قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية رانيا هاشم، أنَّ الإجراءات التي اتخذتها الوزارة تتمثل في الحجر البيطري الذي يمنع دخول أي لحوم فاسدة، كما تتمّ عمليات التحصين بشكل مستمر من خلال الهيئة العامة للخدمات البيطرية، مؤكدا أنه في بعض الأحيان يتمّ تحصين الماشية ضد أمراض ليست موجودة في مصر نهائية كإجراء احترازي في منع دخولها.

وأشار إلى أنَّه يتمّ تنظيم حملات للوقاية من الطفيليات لزيادة الإنتاج والمحافظة على الحيوان من أي طفيليات تؤثر عليه، حيث يتمّ تطهير المزارع واتخاذ إجراءات الاحترازية بشأن الملابس التي يرتديها المزارع، مؤكّدًا أنَّهم حصلوا على اعتماد لخلو 14 منشأة للإنتاج الداجني من الأمراض.