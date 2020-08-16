وزير الشباب: إطلاق المرحلة الثالثة لمبادرة دراجتك صحتك خلال أيام

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، إن الوزارة تستعد حاليا لاطلاق المرحلة الثالثة من مبادرة دراجتك -صحتك خلال الايام القليلة القادمة، وذلك بعد الانتهاء من تسليم جميع دراجات المرحلة الثانية الذي يبدأ اليوم من منفذ مركز شباب الجزيرة.

وأشار الى أن الوزارة تدرس فتح منافذ جديدة لتوزيع الدراجات بمختلف المحافظات تيسيرا على المواطنين على أن الحجز سيستمر عبر البوابة الإلكترونية للوزارة بما يضمن الشفافية والفرص المتساوية أمام جميع الراغبين فى اقتناء الدراجات المدعمة من الوزارة .

وأضاف صبحي في تصريحات صحفية ، أن اليوم سيتم تسليم دراجات المرحلة الثانية من مبادرة " دراجتك صحتك " ، من العاشرة صباحاً من منفذ مركز شباب الجزيرة وحتى الخامسة مساء ، وتضمنت المرحلة الثانية والتى تم حجزها بالكامل عبر البوابة الإلكترونية للوزارة عدد 1400 دراجة مدعمة من الوزارة .

لافتا الى ان مبادرة " دراجتك صحتك " تأتي في ظل رؤية القيادة السياسية بتوسيع قاعدة ممارسة الرياضة بين المواطنين وجعل الرياضة ركيزة أساسية في حياة المواطن المصري علاوة علي رفع مستوي اللياقة البدنيه لديه، وسوف تستمر المبادرة خلال الفترة المقبلة من خلال طرح أعداد أكبر من الدراجات بما يتناسب وحجم الطلب المتزايد على حجز الدراجات،.

وانتهى حجز المرحلة الثانية والتى تضمنت طرح 1400 دراجة الخميس قبل الماضى، خلال أقل من نصف ساعة فقط من بدء التسجيل، وشهدت البوابة الإلكترونية للوزارة تزايداً مستمراً لزوارها تجاوز 47 ألف زائر بهدف التسجيل لاقتناء الدراجة قبل فتح باب التسجيل وحتى انتهاء عملية التسجيل ونفاد الكمية المطروحة ضمن المرحلة الثانية للمبادرة .