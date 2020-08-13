وزير الرياضة يشيد بدعم نائب رئيس اتحاد الغوص لمبادرة "دراجتك صحتك"

أعرب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، خلال لقائه رجل الأعمال محمد خميس إبراهيم نائب رئيس الاتحاد المصرى للغوص والإنقاذ، عن تقديره له، على تبرعه بمبلغ 750 ألف جنيه، كدعم مقدم لمبادرة "دراجتك صحتك"، التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة.

وترتكز مبادرة "دراجتك صحتك"، على تقديم وزارة الشباب والرياضة دراجات هوائية بأسعار مدعمة، بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، وأنهت الوزارة المرحلتين الأولى والثانية من المبادرة، بطرح 2400 دراجة، ومن المقرر خلال الفترة المقبلة الإعلان عن تفاصيل المرحلة الثالثة، والأعداد التي ستتضمنها.

وأكد وزير الشباب والرياضة، على تقديره للدور المجتمعى البارز للمنظومة الرياضية، والمساندة التي يتم تقديمها للجهود التي تبذلها الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، لافتا إلى نجاح مبادرة "دراجتك صحتك"، التي تجد إقبالاً كبيرا من الشباب والمواطنين، وتهدف إلى نشر ثقافة استخدام الدراجات الهوائية، كوسيلة انتقال اقتصادية، ودورها في تحسين اللياقة البدنية لمستخدميها.